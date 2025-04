Angra promove destino turístico na WTM Latin America

Angra dos Reis –Angra dos Reis participa, a partir desta segunda-feira (14), da WTM Latin America, que acontece até quarta-feira (16), no Expo Center Norte, em São Paulo. A presença é coordenada pela TurisAngra.

As ações promocionais de Angra dos Reis vão se estender ao longo do ano, com participação em feiras de turismo no Brasil e no exterior. O objetivo é ampliar a visibilidade do município e atrair mais visitantes.

A WTM Latin America é o primeiro evento do calendário de 2025. Reconhecida como o maior encontro B2B (empresa para empresa) da indústria de viagens e turismo da América Latina, a feira reúne profissionais de agências, operadoras, acomodações, transportes, cruzeiros, produtos de luxo, tecnologia, entre outros setores.

“Participar dessas feiras nos permite ampliar a visibilidade dos nossos atrativos, despertar o interesse de novos públicos e, consequentemente, atrair mais visitantes. O turismo é fundamental para a nossa economia, gerando emprego, renda e desenvolvimento para a população angrense. Por isso, investir na promoção do destino em feiras especializadas é investir diretamente no crescimento econômico da cidade”, afirmou o presidente da TurisAngra, João Willy.

Além da WTM, a TurisAngra estará presente em outros eventos ao longo do ano, como a Feira da ABAV, no Rio de Janeiro; a Feira Internacional de Turismo (FIT), na Argentina; o Salão Nacional do Turismo, em São Paulo; a AVIRRP, em Ribeirão Preto; e o Festuris, em Gramado.

A cidade também marcará presença no Experiência Rio, promovido pela Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, com apresentações voltadas a agentes de turismo convidados de dez cidades brasileiras.