Angra promove Dia D de vacinação neste sábado

Angra dos Reis – Angra dos Reis realizará neste sábado, dia 13, o Dia D de vacinação contra a gripe. A ação é promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e tem como objetivo imunizar os grupos prioritários, incluindo idosos com mais de 60 anos. A vacinação ocorrerá das 8h às 17h em 34 unidades de saúde do município.

A Secretaria de Saúde pretende vacinar um total de 71.540 pessoas este ano em Angra dos Reis. Atualmente, estão sendo imunizadas apenas as pessoas dos grupos prioritários, mas a campanha será ampliada assim que novas doses forem disponibilizadas. A vacina contra a gripe é atualizada anualmente para que seja efetiva na proteção contra os três tipos de vírus da gripe.

A secretária Executiva de Atenção Primária, Mariana Barbosa, destaca a importância da vacinação anual contra a gripe, principalmente para os idosos e outras pessoas vulneráveis.

– Além de prevenir sintomas graves e até mesmo mortes, a vacinação em massa também ajuda a evitar a propagação do vírus, protegendo assim toda a comunidade – ressalta.

Além dos idosos, fazem parte do grupo prioritário para a vacinação contra a gripe: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, adolescentes em medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas com comorbidades, professores, trabalhadores das forças armadas, pessoas em situação de rua, trabalhadores das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, e trabalhadores portuários.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identidade e o número do cartão do SUS. Profissionais que pertencem às categorias prioritárias devem comprovar sua prestação de serviço. Já os portadores de comorbidades devem apresentar um documento que comprove sua condição.

UNIDADES DE SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE:

ESF Sapinhatuba I

ESF Sapinhatuba II

ESF Sapinhatuba III

ESF Marinas

ESF Praia do Anil

ESF Balneário

ESF Peres/Glória

ESF Morro da Cruz

Clínica de Saúde da Família do Centro

ESF Bonfim

ESF Banqueta

ESF Vale da Banqueta

ESF Encruzo

ESF Campo Belo

ESF Areal

ESF Japuíba

ESF Belém

ESF Gamboa

ESF Nova Angra I

ESF Nova Angra II

ESF Serra D’água

ESF Camorim Pequeno

ESF Camorim Grande

ESF Monsuaba

ESF Petrobras

ESF Porto Galo

ESF Cantagalo

ESF Caputera

ESF Clínica de Saúde da Família de Jacuecanga

ESF Clínica de Saúde da Família do Frade

ESF Constância

ESF Clínica de Saúde da Família do Parque Mambucaba

ESF Abraão

ESF Provetá