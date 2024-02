Angra promove formação para mais de 2.000 profissionais da educação

Angra dos Reis – Mais de 2.000 educadores de Angra dos Reis terão a oportunidade de participar de uma semana de aprendizado e intercâmbio de experiências no início de fevereiro. Do dia 5 a 9, a Secretaria de Educação, Juventude e Inovação da Prefeitura de Angra (SEJIN) realizará a Semana de Formação 2024. Diariamente, serão disponibilizadas mais de 1.200 vagas para diversos programas de formação, totalizando mais de 600 horas de atividades programadas.

As inscrições estão abertas até o final desta sexta-feira (2) e podem ser realizadas através do seguinte link: http://bit.ly/3OsP8d6. A programação completa do evento também está disponível para consulta nesse endereço.

A formação contará com a participação de 1.597 professores (docentes I e II), 65 pedagogos, 286 monitores e 237 profissionais entre berçaristas, auxiliares de berçário e auxiliares de recreação. Serão oferecidos 28 laboratórios e 11 palestras diferentes, que serão repetidas em diversos turnos ao longo da semana de capacitação. As sessões serão conduzidas pela equipe do núcleo de formação e por diretores convidados da SEJIN.

Cada educador terá a oportunidade de selecionar três turnos entre laboratórios e palestras ao longo da semana, acumulando um total de 12 horas de capacitação. A conclusão de cada palestra ou laboratório resultará na emissão de um certificado para o participante. As atividades serão realizadas nos períodos das 8h às 10h e das 10h às 12h no turno da manhã. Já no turno da tarde, acontecem das 13h às 15h e das 15h às 17h.

As atividades foram planejadas com base na análise dos resultados do SEJIN do último ano letivo, integrando o processo ao planejamento pedagógico municipal “Cidade da Educação”.

– A Semana de Formação 2024 está integrada ao planejamento pedagógico de da rede educacional da Prefeitura de Angra dos Reis, sendo uma peça-chave do projeto Cidade da Educação. Nosso objetivo é promover um ambiente rico em trocas de experiências e práticas educativas entre nossos profissionais. Esta semana será marcada pelo dinamismo, oferecendo uma ampla variedade de palestras e laboratórios à escolha dos participantes. Buscamos criar um espaço de reflexão e desenvolvimento de conhecimentos que contribua para o aprimoramento das práticas diárias na educação pública de Angra dos Reis – comentou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.

28 laboratórios e 11 palestras distintas

Durante a Semana de Formação 2024, serão oferecidos 28 laboratórios: Alfabetização, Matemática, Planejamento Individualizado de Ensino, Gestão de Sala de Aula, Inovação, Planejamento, Educação Especial nas modalidades EMBES (Escola Municipal Bilíngue de Educação para Surdos), EMDV (Escola Municipal para Deficientes Visuais), e CAP (Centro de Apoio Pedagógico), além de Canva, Níveis de Escrita, Planejamento Individualizado para alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista), Unidade de Tratamento Diferenciado e Altas Habilidades, Educação Financeira, Metodologia de Projetos, e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Também serão realizadas 11 palestras abrangendo os tópicos Qualidade na Educação Infantil, Uso do Plano de Educação Individualizado como Ferramenta de Planejamento, Metodologias Ativas, Currículo e Avaliação, Literacia, Consciência Fonológica, Análise de Dados para Planejamento, Inteligência Emocional, Educação Antirracista, Inclusão de Alunos com Transtorno do Espectro Autista, e o Trabalho Colaborativo com esses alunos.

Para os docentes II, haverá laboratórios específicos nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, Línguas Estrangeiras e Educação Física. Professores dos Centros de Tempo Integral (CETI), focados no componente Tecnologia e Inovação, participarão do laboratório Microkids.

Monitores de educação especial participarão de uma formação intensiva ao longo de toda a semana, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Berçaristas, auxiliares de recreação e de berçário terão suas formações nos dias 5 e 6 de fevereiro, seguindo o mesmo horário.

As formações ocorrerão em locais distintos: monitores na Escola Municipal Júlio César Laranjeira, no Parque das Palmeiras; professores e pedagogos na Universidade Estácio de Sá, em Jacuecanga; berçaristas, auxiliares de berçário e de recreação na Escola Municipal Prefeito Francisco Pereira Rocha, no Morro da Cruz; e professores dos anos finais na Escola Municipal Cornelis Verolme, também em Jacuecanga.