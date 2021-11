Angra promove nova etapa do Circuito Cervejeiro de Corrida

Matéria publicada em 6 de novembro de 2021, 20:31 horas

O evento, ocorrido na tarde ensolarada deste sábado (6), teve como plano de fundo as belezas da Orla da Costeirinha

Angra dos Reis – Centenas de pessoas, de várias faixas etárias e vindas de diversos lugares do país, participaram, na tarde ensolarada deste sábado (6), em Angra dos Reis, de uma nova etapa do Circuito Cervejeiro de Corrida, que uniu atividade física, cerveja e muita diversão.

A corrida teve início pouco após às 15h, com largada na Praça Zumbi dos Palmares, no Centro, em direção à Praia do Bonfim. De lá, os participantes voltaram ao ponto de partida, totalizando cinco quilômetros de percurso. Mas, no meio do caminho, ocorreram paradas estratégicas para degustação de cervejas. Não faltou animação no trajeto que teve como plano de fundo as belezas incomparáveis da Orla da Costeirinha.

A etapa do Circuito Cervejeiro de Corrida de Angra dos Reis contou com o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Eventos e da Secretaria Executiva de Esporte e Lazer. O secretário de Esporte, Vitor Simões, participo do evento representando o município.