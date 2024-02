Angra prorroga inscrições para concurso público

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra anuncia a prorrogação das inscrições para o Concurso Público de 2024 que será realizado pelo Instituto AOCP. O prazo para inscrições fica estendido até as 23h59 do dia 15 de fevereiro, respeitando o horário oficial de Brasília/DF. O pagamento do boleto bancário referente à inscrição deve ser efetuado até o dia 16, considerando o horário bancário.

A divulgação do edital de aprovação das solicitações de inscrição está prevista para ocorrer no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia 23 de fevereiro.

Em caso de indeferimento da solicitação de inscrição, os candidatos terão um prazo máximo de dois dias úteis após a publicação do edital para solicitar recurso, que deverá ser protocolado por meio do formulário disponível no mesmo endereço eletrônico, no período das 0h00 do dia 26 às 23h59 do dia 27.

A prova objetiva será realizada no dia 7 de abril, com horário e local a serem divulgados até o dia 1º de abril.

Mais informações estão disponíveis no B.O nº 1841: https://www.angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1841—Ed.-Extra_de_08-02-2024.pdf