Angra publica alterações no secretariado

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra informa mudanças ocorridas na direção de algumas secretarias da administração pública direta e também na presidência do Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (Angraprev). As portarias com as nomeações foram publicadas nos Boletins Oficiais 1.868, 1.869 e 1.870, respectivamente de 5, 8 e 9 de abril.

Na Secretaria de Governo, quem assume é o auditor fiscal, contabilista e economista Roberto Peixoto, no lugar do engenheiro e servidor municipal Cláudio Ferreti. Na Secretaria de Cultura e Patrimônio, o novo secretário é Bruno Marques, substituindo Andrei Lara; na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sai Aurélio Marques e entra Tânia Gomes da Silva. Na Secretaria de Segurança Pública, Ricardo Ferreira substitui Douglas Barbosa; Marcel Araújo assume a Secretaria de Ordem Pública e Mobilidade Urbana.

A nova secretária executiva de Pesca é Márcia dos Reis Campos Pereira, substituindo Leandro Silva; Flávia Telles é a nova chefe de Gabinete, no lugar de Moisés Nunes de Alencar; e Marco Antônio de Araújo Barra é o novo controlador-geral do município, substituindo Roberto Peixoto, que agora é secretário de Governo.

ANGRAPREV

Quem assume a presidência do Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (Angraprev) é Renaldo de Sousa, servidor com mais de 30 anos de serviço público, sendo 11 deles no próprio Angraprev. Ele estava na função de assessor de investimentos e gestor de recursos no próprio instituto, além de ser presidente do Conselho Deliberativo e coordenador do Comitê de Investimentos. Renaldo assume a pasta no lugar de Luciane Rabha.

– Pretendo dar continuidade ao trabalho impecável feito desde 2017 por Luciane Rabha. Ela realizou diversas mudanças das quais eu pude participar, deixando um legado que precisa de continuidade. Nossos aposentados e pensionistas podem ficar tranquilos, pois pretendo manter as ações que já existem no Angraprev – adiantou o novo diretor-presidente.

Renaldo de Sousa é graduado em logística, com MBA em Gestão Pública e em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Também possui certificação profissional Anbima CPA-20 e CP RRPS CGINV nível avançado.