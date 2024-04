Angra realiza 1ª Etapa do Circuito de Natação 2024

Angra dos Reis – Angra dos Reis recebeu a primeira Etapa do Circuito de Natação em Piscina 2024 neste sábado (20). O evento foi realizado no Clube Náutico de Praia Brava, e contou com provas para atletas de diversas faixas etárias, desde o pré-mirim até o master, incluindo disputas para o público PCD.

Os nadadores participantes disputaram provas em várias categorias, como o clássico nado crawl e nas modalidades borboleta, peito e revezamento livre. Cerca de 200 atletas participaram da competição, divididos em cinco equipes, incluindo uma da cidade de Paraty.

Além das disputas, a 1ª Etapa do Circuito de Natação 2024 também premiou os atletas vencedores do Circuito de Natação 2023. O Circuito Angrense de natação contará com mais provas ao longo do ano, com datas e locais a serem divulgados pelos canais oficiais da Prefeitura de Angra dos Reis.

– Essa é a primeira etapa de um ano repleto de disputas nas piscinas de Angra dos Reis. Em 2023, retornamos com o Circuito de Natação e, em 2024, vamos dar continuidade nas competições deste tradicional esporte do município, sempre sendo muito importante para o desenvolvimento físico e pessoal do praticante, principalmente das crianças que praticam a natação nos polos da Secretaria de Esportes – comentou o secretário de Esportes e Lazer, Vítor Simões.