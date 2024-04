Angra realiza 3ª Feira de Empregos para PcD’s 

Angra dos Reis -A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está organizando a terceira edição da Feira de Emprego para Pessoas com Deficiência (PcD). O evento será realizado na terça-feira (30), no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, das 9h às 16h. Até o momento, 10 empresas já confirmaram presença e vão ofertar vagas de emprego durante o evento.

Será uma boa oportunidade para que pessoas com deficiência que estão em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho tenham várias empresas do município reunidas em um mesmo lugar, recebendo currículos e disponibilizando vagas em seus quadros de funcionários. Dentre as atividades, além de se candidatarem às vagas, os participantes poderão conhecer empresas líderes em inclusão de PcD’s e ⁠estabelecer contatos e networking com recrutadores e profissionais de RH das empresas presentes.

O objetivo da Prefeitura é viabilizar a inclusão socioeconômica de parcela da sociedade que possui algum tipo de deficiência, possibilitando aumento da autoestima e da segurança financeira; fazer a interlocução entre a mão de obra e os empregadores e contribuir para a geração de emprego e renda.

Para participar do evento, não é necessário fazer inscrição. É preciso ir ao local, portando os principais documentos: identidade, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência e de escolaridade, dentre outros considerados importantes.

– Este evento, além de oportunizar um ambiente corporativo humanizado e a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, contribui com a autonomia, o empoderamento e a produtividade. É um exercício de cidadania – destaca Felipe Voto, superintendente de Desenvolvimento Econômico, que falou ainda sobre a lei de cotas para PCDs (art. 93 da Lei nº 8.213/91):

– Essa lei estabelece que empresas com um número igual ou superior a cem funcionários devem preencher parte de seus cargos com pessoas com deficiência. Por meio deste evento, possibilitamos a conexão de pessoas com deficiência e empresas – frisou Felipe.

Mais informações sobre a 3ª Feira de Empregos para Pessoa com Deficiência em Angra dos Reis podem ser obtidas pelo número de telefone: (24) 3377-4507.