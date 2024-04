Angra realiza ação educativa de conscientização do autismo

Angra dos Reis – A Praia do Anil foi palco de uma blitz educativa sobre autismo na manhã da última terça-feira, 16 de abril, que se destacou pela conscientização e orientação oferecidas. A ação teve como foco principal o apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e buscou sensibilizar a comunidade local em relação ao autismo, promovendo uma maior compreensão e aceitação da diversidade neurocomportamental. A blitz foi organizada pela Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade Urbana em parceria com a Comissão Divulgadora do Autismo (CDA), em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do autismo, celebrado em 2 de abril.

Marilda Pires, presidente da Comissão Divulgadora do Autismo, ressaltou a importância da Blitz do Autismo.

“Essa é uma iniciativa vital para educar a sociedade sobre o espectro do autismo, acabar com preconceitos e criar espaços onde as pessoas com autismo se sintam valorizadas e compreendidas. Durante a blitz, também explicamos sobre as vagas de estacionamento destinadas aos autistas em muitos estabelecimentos comerciais, com o intuito de que mais pessoas possam apoiar a causa”, disse a presidente da Comissão Divulgadora do Autismo.

Durante a blitz, foram distribuídos folhetos informativos e materiais educativos sobre o autismo, abordando aspectos como sinais de alerta, formas de apoio e inclusão, além de desmistificar estigmas e preconceitos associados ao TEA.

“Este evento é um passo significativo em direção a uma comunidade mais inclusiva e consciente das necessidades das pessoas com autismo, reforçando o compromisso de todos com a igualdade de direitos para os cidadãos”, enfatizou o Secretário de Segurança Pública.

Sobre o TEA

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação e a interação social da criança. Os autistas geralmente apresentam comportamentos restritivos e repetitivos. O transtorno varia em graus, desde quadros mais leves, sem comprometimento da fala e da inteligência, até quadros mais graves, com grande impacto na fala, nas relações interpessoais e na autonomia pessoal.

Abril Azul

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são autistas. O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de conscientizar a população sobre o autismo, envolver a comunidade, trazer visibilidade e buscar uma sociedade mais consciente, menos preconceituosa e mais inclusiva.