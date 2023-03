Angra realiza ações para o Dia Internacional da Mulher - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 19:45 horas

Educação, Assistência Social, Saúde, Angraprev e TurisAngra foram algumas das secretarias que realizaram atividades destinadas às mulheres neste 8 de março

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis realizou diversas atividades referentes ao Dia Internacional da Mulher nesta quarta-feira (8). Esquetes de teatro, rodas de conversa, cafés da manhã, passeio de barco e ações com serviço de beleza foram alguns dos eventos organizados pelas secretarias municipais em espaços públicos como escolas, unidades de saúde, CRAS e repartições públicas.

Educação

A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação organizou na Escola Municipal Coronel João Pedro de Almeida, no Camorim Grande, uma dinâmica com apresentação de esquetes alusivas à valorização da mulher, realizada pelo grupo #PrimeiroAto, em parceria com o Teatro Municipal de Angra dos Reis.

Após um vídeo sobre a data, o grupo teatral apresentou três esquetes com temas sobre feminicídio, conquista históricas das mulheres, sexismo e machismo.

Após as esquetes, o representante da OAB, Dr. Cid Magalhães iniciou uma roda de conversa com os alunos com o objetivo de orientar sobre questões relativas à legislação vigente de proteção à mulher, como a Lei Maria da Penha.

Ao fim, a enfermeira da Secretaria de Saúde, Beatriz Bessa, mestre em Educação em Saúde, palestrante e escritora, realizou a palestra ‘Sucesso enquanto mulher no dia a dia de suas atividades’. A programação foi composta por duas sessões, uma às 10h e outra às 14h.

– As palavras da palestrante Beatriz me tocaram muito. Ela falou com emoção sobre como nós, mulheres, precisamos nos valorizar, nos respeitar e não aceitarmos que não nos respeitem. Eu aprendi muita coisa hoje que o meu professor já vinha comentando na sala de aula. Foi um dia de muito aprendizado que irei levar para o resto da minha vida – comentou Kayline Oliveira, aluna da Escola Municipal Coronel João Pedro de Almeida.

Desenvolvimento social e promoção da cidadania

Na Praça Codrato de Vilhena (Praça do Papão), foi realizado o evento ‘Mulher em Movimento’, uma ação de cidadania e beleza organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. Com direito a café da manhã com farta mesa de frutas, a atividade aberta ao público contou com oferta de serviços de beleza, como corte de cabelo, esmaltação de unhas, penteados com tranças e limpeza de pele, além de aula de aeroboxe e serviço de auriculoterapia.

– Está sendo um dia muito especial para mim. Já tomei o café e agora estou realizando alguns procedimentos estéticos que eu nunca havia feito. Estou gostando muito – agradeceu Rosenei de Souza Lima, doméstica, moradora do Centro.

Saúde

No Hospital da Maternidade de Angra dos Reis (HMAR), a manhã contou com palestras e ações de beleza com empresas parceiras voltadas às profissionais e pacientes do hospital. Após as atividades, todas se juntaram para um almoço coletivo no espaço.

– Nós temos muito orgulho da equipe que temos aqui, em especial as profissionais mulheres, e nossas pacientes. Nós preparamos esse evento com muito carinho, pois essa data importa muito para todas nós – enfatizou Isabella Souza, enfermeira do hospital e uma das organizadoras das atividades.

Angraprev e TurisAngra

As aposentadas do município também foram contempladas nesse Dia Internacional da Mulher. Por meio de uma parceria entre Angraprev e TurisAngra, 80 mulheres da melhor idade apreciaram um passeio de barco na baía de Angra.

– Hoje foi um dia muito especial para todas as servidoras aposentadas de Angra. Nós, da Prefeitura, proporcionamos a elas um divertido passeio pela baía da cidade, para comemorarem e brindarem a vida. Esse é um grupo de mulheres fortes que faz toda a diferença na administração pública e no cenário econômico municipal. Parabéns a todas pelo nosso dia – parabenizou Luciane Rabha, presidente da Angraprev.