Angra realiza atualização do CadÚnico

Angra dos Reis – A secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania de Angra dos Reis, está realizando a atualização do Cadastro Único na cidade. Uma equipe de entrevistadores uniformizados e identificados será responsável por percorrer todos os bairros de Angra, visitando cada residência para atualizar o cadastro dos moradores. É fundamental destacar que aqueles que não regularizarem e atualizarem o cadastro correm o risco de ter seus benefícios cancelados, como é o caso do Bolsa Família.

​A convocação para a atualização dos dados pode ser feita de três maneiras: após dois anos sem atualização, por convocação do governo através de aplicativos, SMS ou pelo extrato bancário, ou voluntariamente pelo titular em caso de alteração em seu status.

A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, ressaltou a importância de a população atender aos entrevistadores e realizar a atualização do cadastro.

​- É importante que a população atenda esses entrevistadores e possam atualizar o cadastro que é crucial para a obtenção e manutenção de programas sociais. Todas as informações registradas no CadÚnico são utilizadas como base de dados para aprovação e acompanhamento de beneficiados em programas sociais – Reforçou Thaísa.

​O Cadastro Único é um instrumento criado pelo Governo Federal nos últimos anos com o objetivo de identificar e caracterizar as famílias de baixa renda. Por meio do CadÚnico, é possível localizar com mais facilidade as pessoas que precisam acessar programas sociais do governo. Portanto, qualquer alteração no cadastro pode afetar diretamente o status dos cadastrados.