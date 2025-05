Angra realiza campanha “Mulher Mais Solidária” no Hemonúcleo

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde de Angra dos Reis, vai promover, entre os dias 12 e 16 de maio, a campanha de doação de sangue “Mulher Mais Solidária”, no Hemonúcleo Costa Verde, localizado no Hospital Municipal da Japuíba. A ação busca ampliar os estoques de sangue e incentivar a participação das mulheres, aproveitando a proximidade com o Dia das Mães e criando um ambiente acolhedor para todas. Para tornar o momento ainda mais especial, as doadoras receberão um lanche.

O Hemonúcleo Costa Verde funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30. A unidade fica no HMJ, localizado na Rua Japoranga, nº 1700, no bairro Japuíba. O telefone do Hemonúcleo é (24) 3369-6133. Em Angra, não há necessidade de agendamento prévio, mas, para quem preferir marcar um horário em função do trabalho ou outros compromissos, é possível fazer a reserva pelo link: https://calendar.app.google/tvFHT2YsWmJcBsH38.

Embora seja uma campanha voltada para as mulheres, todas as pessoas podem participar. Para isso, basta pesar mais de 50 kg, ter idade entre 16 e 69 anos e estar em boas condições de saúde. É necessário apresentar documento oficial com foto. Menores de idade precisam estar acompanhados pelos responsáveis. Mulheres podem fazer até três doações ao ano, e homens, até quatro.

Para doar sangue, não é necessário estar em jejum, mas é importante evitar alimentos gordurosos nas últimas quatro horas. O doador também não pode ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas; e não pode ter feito tatuagem nos últimos seis meses. Antes da doação, o voluntário passará por uma triagem para que outros critérios sejam avaliados.