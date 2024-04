Angra realiza desassoreamento do Rio Jacuecanga

– Valas e galerias ficam mais próximas às residências, então, se elas estiverem assoreadas, a população sofre muito. Montamos essa equipe que vai contar com 45 funcionários para melhor atender o município, principalmente a área central, onde a maior parte é morro e tem as suas galerias, córregos e valas – informou o secretário-executivo de Serviço Público.

Além de Jacuecanga, a prefeitura está desassoreando também o Rio do Meio, na Japuíba, e o Rio Caputera, no Pontal.

Todo o trecho urbano do Rio Jacuecanga, totalizando 3,5 km de extensão, foi licenciado para ser desassoreado. O serviço está sendo executado por uma draga de sucção e recalque, e a expectativa é de que mais de 440.000 m³ de materiais, como areia e lixo, sejam retirados do leito.