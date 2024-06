Angra realiza plantio com alunos deficientes visuais   

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, realizou nesta quarta-feira (5), uma ação de plantio com alunos e profissionais da Escola Municipal para Deficientes Visuais, no Parque das Palmeiras/Balneário. A iniciativa fez parte das ações da Semana do Meio Ambiente e foi realizada a pedido da unidade escolar. Os participantes exploraram etapas e materiais necessários para o plantio de sementes.

A atividade consistiu na construção coletiva de jardim sensorial e horta doméstica com o grupo de reabilitação da escola. O objetivo da ação foi promover a reflexão sobre o cuidado com a alimentação e com os recursos naturais da região. Foram utilizadas sementes de hortaliças diversas, como salsa, cebolinha, pimenta, coentro, alface, dentre outras.

– Um jardim sensorial é um espaço projetado para estimular os cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Geralmente, inclui uma variedade de plantas com diferentes texturas, cores e fragrâncias, além de elementos como fontes de água, esculturas sonoras e áreas para tocar e sentir diferentes materiais. É uma experiência envolvente e terapêutica para pessoas de todas as idades – explica Manoel Carlos Netto, agrônomo da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca da Prefeitura.

A atividade está inserida nas Práticas Educativas para uma Vida Independente (Pavi), que engloba o desenvolvimento sensorial dos alunos participantes e visa a inclusão e autonomia desses educandos.