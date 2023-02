Angra recebe 9,5 mil turistas de cruzeiros nesta sexta - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 19:55 horas

Angra dos Reis – Dois navios chegaram na manhã desta sexta-feira ( 10), em Angra dos Reis, trazendo mais de 9.500 turistas para o município. O MSC Seaview está ancorado na Vila do Abraão, na Ilha Grande e Costa Fortuna está nas proximidades do Centro, com argentinos. A expectativa é que os visitantes tenham injetado mais de R$ 4 milhões na cidade, apenas no fim de semana.

Até o fim da temporada, em abril deste ano, serão 80 navios e cerca de 280 mil turistas deixando dinheiro novo no município. A TurisAngra estima uma injeção na economia de Angra, com os cruzeiros, de R$ 120 milhões.

Impressões

– É a primeira vez que venho à Ilha Grande. Gostei muito. Achei um local paradisíaco, e estou amando o passeio. Parabéns aos administradores – declara a professora de Educação Física Maria Auxiliadora, de 64 anos, moradora de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A movimentação está intensa tanto na ilha como no continente. Agências de turismo cheias, assim como restaurantes e outros estabelecimentos da cidade. A casa do artesão, localizada no Cais de Santa Luzia, também está recebendo vários turistas, que estão adquirindo os produtos feitos pelos artesãos do município.

O presidente da TurisAngra, Marc Olichon, destaca que esta é a segunda ocasião nesta temporada em que dois navios ficam em Angra dos Reis simultaneamente.

– Cidade cheia e dinheiro sendo injetado. É isso que queremos. A equipe da TurisAngra está aqui orientando para que os visitantes contratem produtos e serviços em empresas legalizadas. Até abril teremos vários cruzeiros passando por Angra. Isso é muito bom para a nossa cidade – ressalta.