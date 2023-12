Angra recebe a Orquestra de Cordas de Volta Redonda nesta quarta-feira

Angra dos Reis – A Orquestra de Cordas de Volta Redonda vai oferecer uma apresentação especial e gratuita para angrenses e turistas, dentro do projeto “Música nas Igrejas”, na próxima quarta-feira (20).

A performance vai acontecer na Igreja Matriz, no Centro, a partir das 18h. A regência da Orquestra de Cordas de Volta Redonda será feita por Sarah Higino, que também é pianista.

O projeto “Música nas Igrejas” é organizado pela Secretaria de Cultura e Patrimônio, contando com o apoio da Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins e da Fraternidade de Santa Dulce. Na quinta-feira (21), a Igreja Nossa Senhor do Rosário, na Vila Histórica, recebe o projeto a partir das 19h30, com apresentação do músico JP.