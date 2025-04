Angra recebe oportunidades de qualificação no Setor Naval e Offshore

Angra dos Reis – O Governo do Estado do Rio de Janeiro está oferecendo cursos gratuitos de qualificação nas áreas de Energia e Economia do Mar, através do programa Empregos Azuis – Um Mar de Oportunidades. A iniciativa, da Secretaria de Energia e Economia do Mar (Seenemar), tem como objetivo capacitar profissionais para atuar nos setores naval, portuário, offshore e logístico, ampliando o acesso ao mercado de trabalho fluminense. A meta é formar cerca de 12 mil trabalhadores até 2026. Angra dos Reis, junto com outros municípios como Campos, São Gonçalo, Macaé e Casimiro de Abreu, é uma das cidades contempladas.

Os cursos oferecidos incluem Taifeiro, Montagem de Andaime, Movimentação de Carga, Pintura Industrial e Corrosão, Mecânico de Motor a Diesel + CBSP (Curso Básico de Segurança em Plataforma), Marinheiro Auxiliar de Convés e de Máquinas, Combate a Incêndio (CACI), Soldador, Caldeireiro, Eletricista de Embarcações e Operador de Empilhadeira.

“Estamos investindo na qualificação dos fluminenses para ocupar os empregos do presente e do futuro. O mar é uma das nossas maiores riquezas, e queremos que essa vocação se transforme em oportunidades reais para a população”, declarou o governador Cláudio Castro.

Além de capacitação técnica, o programa busca fomentar parcerias com instituições públicas e empresas privadas do setor, que poderão contratar mão de obra local, reduzindo custos e promovendo o desenvolvimento regional.

“A Economia do Mar é vital para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. O Empregos Azuis une capacitação técnica com geração de oportunidades concretas para milhares de trabalhadores”, afirmou o secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Cássio Coelho.

As inscrições estão abertas a partir de hoje (24) para moradores de todo o estado. Para se inscrever, basta acessar o site oficial da Seenemar: www.seenemar.rj.gov.br, preencher o formulário e indicar os cursos de interesse.

O Empregos Azuis é uma expansão do projeto-piloto Qualifica Já, executado entre 2023 e 2024, que formou mais de 1.600 alunos em oito municípios do interior. Com 635 km de litoral e grande destaque na produção de petróleo e gás, o Rio de Janeiro reúne condições ideais para liderar o avanço da economia do mar no país.