Angra recebe serviço de utilidade pública do CRA-RJ - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 12:21 horas

Angra dos Reis – O programa Itinerante do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) vai estar em Angra dos Reis, no dia 6 de março, das 12h às 16h, no campus da Universidade Estácio de Sá, em Jacuecanga.

Segundo o presidente do CRA-RJ, Wagner Siqueira, o programa foi criado para prestar um serviço de utilidade pública de qualidade em todos os municípios do estado.

O atendimento visa, principalmente, responder melhor às demandas de estudantes e profissionais de administração que moram, trabalham ou possuem empresas que ficam distantes da sede do Conselho.

Funcionamento

O programa funciona por meio de uma unidade móvel equipada com tecnologia de ponta. No local, a equipe realiza procedimentos importantes como, por exemplo, emissão da carteira profissional, segunda via de carteira, certidões para pessoas jurídicas, transferência de registro, além de emitir boletos para o pagamento on-line de anuidade e/ou parcelamento.

Algumas solicitações podem ser feitas on-line. No entanto, há outras que precisam ser realizadas na sede do Conselho. Como muitos moram ou trabalham longe, acabam não conseguindo solucionar essas pendências que são resolvidas só no CRA-RJ. “A proposta é encurtar distâncias, prestando um serviço de qualidade, prático e sem burocracia”, comenta Siqueira.