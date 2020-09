Angra registra mais duas mortes por coronavírus e se aproxima dos cinco mil casos confirmados

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 19:17 horas

Angra dos Reis – Município contabilizou mais duas mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e está se aproximando dos cinco mil casos confirmados, de acordo com o boletim epidemiológico. O último óbito ocorreu ontem (1º), no Hospital da Unimed, e foi o de uma mulher de 76 anos, com comorbidades. Um óbito tido como suspeito, de uma mulher de 71 anos, com comorbidades, ocorrido no dia 20 de agosto, no Centro de Referência Covid-19, foi confirmado. Com isso o número de mortes confirmadas subiu para 157 e óbitos sob investigação caiu então para 13.

Angra dos Reis apresentou 25.324 casos notificados. No momento, há 4.946 casos confirmados de coronavírus. Destes, 4.318 já estão recuperados. Entre os indígenas do município, há 181 casos confirmados. Destes, 172 já estão recuperados. Há ainda 21 casos suspeitos, e uma morte foi confirmada pela doença.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 35 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 60 leitos, atende a 27 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, tem dois pacientes internados. Ou seja, dos 75 leitos públicos do município, 29 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 38,67 %. Há seis pacientes internados em instituição privada.

Ao todo 470 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 19.908 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 2.020 em isolamento domiciliar e 17.888 já recuperados.