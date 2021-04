Angra registra mais uma morte por Covid-19 e vai a total de 372

Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 16:41 horas

Angra dos Reis – Mais uma morte por Covid-19 foi registrada em Angra dos Reis, chegando ao total de 372. O √ļltimo √≥bito foi o de uma mulher de 40 anos, com comorbidades, e ocorreu nessa sexta-feira (9), no Centro de Refer√™ncia Covid-19. Seis mortes seguem em investiga√ß√£o.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 58 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende a 34 pacientes. Já o Hospital de Praia Brava está com todos os seus 15 leitos ocupados.

Dos 75 leitos p√ļblicos do munic√≠pio, 49 est√£o ocupados, o que representa uma taxa de ocupa√ß√£o hospitalar pelo SUS de 65,33%. Dos 49 pacientes internados nos leitos p√ļblicos de Angra dos Reis, 44 s√£o residentes da cidade, um √© se Mangaratiba e quatro s√£o de Paraty. A Unimed, no momento, est√° com nove dos seus 12 leitos ocupados.