Angra registra oitava morte por Covid-19; número de infectados sobe para 292

Matéria publicada em 10 de Maio de 2020, 19:47 horas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis divulgou o último boletim epidemiológico que confirmou a oitava morte por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A vítima, um idoso de 73 anos, que morreu na madrugada deste domingo (10). O município tem 13 novos casos de Covid-19, chegando ao total de 292 casos, o aumento foi de 4,45% em 24 horas.

Dos casos confirmados, 224 testaram positivo pelos testes rápidos, que detecta a presença do vírus no intervalo de 10 a 20 minutos, e os outros 68 através de exames feitos pelo Lacen (Laboratório Central Noel Nutels), no Rio de Janeiro. Dos 292 casos, 37 pacientes estão recuperados por terem passado pelo período de 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas.

Angra dos Reis permanece com 1.530 casos suspeitos (síndromes gripais), sendo que 1.147 estão em isolamento domiciliar, 383 já se recuperaram e 104 casos foram descartados.

A prefeitura ressalta que os casos de Síndrome Gripal também são considerados casos suspeitos de COVID-19, conforme Portaria Nº 454, de 20 de março de 2020/MS e Nota Técnica – SVS/SES-RJ Nº 09/2020, de 4 de março de 2020.

Internados

No total, entre pacientes confirmados com coronavírus e com suspeita da doença, 38 estão internados. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende no momento a 29 pacientes, o que corresponde a uma taxa de ocupação hospitalar de 29%.

A partir do Decreto Municipal Nº 11.625, de 21 de abril de 2020, fica obrigatório o uso de máscara pela população nos espaços abertos ao público, ou de uso coletivo, inclusive os comerciais. As demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, como a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento social, também devem ser seguidas.