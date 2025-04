Angra retoma aulas nesta segunda, mas quatro escolas seguem fechadas

Angra dos Reis – A rede pública municipal de Angra dos Reis retomará as aulas nesta segunda-feira (7), com exceção de quatro unidades que ainda servem como abrigos ou necessitam de recuperação estrutural por conta das fortes chuvas. Continuarão fechadas as seguintes escolas: CEMEI Parque Mambucaba II, E.M. Professora Manoelina Rodrigues Barbosa, CEMEI Parque Mambucaba I e CEMEI Dolores Gritten.

O município permanece em situação de emergência e iniciou este domingo (6) com 331 pessoas desalojadas acolhidas em quatro abrigos: Monsuaba – E.M. Benedito dos S. Barbosa; Parque Belém – E.M. Princesa Izabel; e Parque Mambucaba – E.M. Frei Bernardo e CEMEI Parque Mambucaba. A orientação da Defesa Civil é que essas pessoas permaneçam nos abrigos até que a vistoria dos imóveis confirme a segurança do retorno para casa.

Além da limpeza urbana, intensificada em toda a cidade, três integrantes do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD) estão atuando no Parque Mambucaba para resgatar animais domésticos e de grande porte.

“As condições estão melhorando. Acumulamos 45mm de chuva nas últimas 24h, mas ainda estamos em alerta máximo, pois o acumulado dos últimos três dias chega a 390mm. Isso aumenta o risco de deslizamentos, já que o solo segue encharcado”, explicou Lauro Oliveira, relações públicas da Defesa Civil.

Saúde, doações e canais de emergência

As unidades de emergência (UPA/SPA) continuam funcionando 24h, com exceção do SPA do Parque Mambucaba, que teve os atendimentos suspensos. Pacientes do bairro devem acionar o SAMU (192) e, conforme avaliação, estão sendo encaminhados para o Hospital da Japuíba, o SPA do Frade ou o Hospital da Praia Brava, com apoio do Corpo de Bombeiros.

A Prefeitura segue recebendo doações de alimentos, água, roupas, materiais de higiene e ração para pets, das 9h às 16h. Pessoas físicas devem entregar os itens na Secretaria de Desenvolvimento Social ou no Almoxarifado da Prefeitura (Aeroporto). Empresas devem utilizar os galpões da Praia do Anil ou do Balneário.

Devido à alta demanda, o número 199 da Defesa Civil pode apresentar instabilidade. Os atendimentos também estão sendo feitos pelos telefones (24) 3365-4588 e (24) 3377-7991.