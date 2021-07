Angra retornará com aulas presenciais no dia 09 de agosto

Matéria publicada em 16 de julho de 2021, 15:40 horas

Angra dos Reis – As aulas presenciais na rede municipal de ensino retornarão no dia 09 de agosto, em Angra dos Reis. Segundo a prefeitura, o retorno será híbrido, aulas online e nas salas de aula, sendo que o limite máximo será de 50% dos alunos por sala.

O retorno não é obrigatório, e será para todos os níveis de alfabetização, da creche até o Ensino Médio. Os pais ou responsáveis que desejam que seus filhos retornem ao ensino presencial, precisarão assinar um termo de autorização.

Ainda segundo a prefeitura, profissionais da educação já receberam (ao menos) a primeira dose de vacinas contra a Covid-19. A previsão é que recebam as segundas doses na próxima semana.

Recadastro do Bonfim Card

Antes do retorno presencial, estudantes da rede municipal de ensino de Angra dos Reis devem recadastrar o seu Bonfim Card para a utilização do cartão. Será necessário comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis, a partir de segunda-feira (19), na garagem da Viação Senhor do Bonfim, na Japuíba.

Os documentos necessários são: declaração de matrícula original, cópia da certidão de nascimento do aluno e cópias do RG, CPF e comprovante de residência do responsável. Em caso de não ter o comprovante, o morador deve se dirigir ao seu Cras de referência e pegar uma declaração de moradia.

Para evitar filas e aglomerações, o recadastramento será feito de segunda a domingo, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3364-1200.

– Pedimos à empresa toda atenção para evitar aglomerações desnecessárias no atendimento aos estudantes de nossa rede – informou Ricardo Ferreira, superintendente de Segurança, Transporte e Trânsito do município.