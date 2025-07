Angra reúne 155 profissionais da educação para garantir alfabetização infantil

Angra dos Reis – A Secretaria de Educação e Juventude e Inovação de Angra dos Reis deu início à etapa presencial das aulas formativas para o cumprimento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). A ação envolve gestores, pedagogos e auxiliares de direção de 64 unidades da rede pública municipal, incluindo escolas do 1º ao 5º ano e Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs).

O programa é uma iniciativa do Governo Federal, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), para garantir a alfabetização de todas as crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental e promover a recomposição das aprendizagens dos alunos do 3º, 4º e 5º anos.

As formações presenciais começaram na última segunda-feira (14) e seguem até o dia 25 de julho na Escola Municipal Júlio César de Almeida Larangeira. Participam 115 gestores e auxiliares de direção, além de 40 pedagogos.

“A formação continuada é essencial para garantir avanços na aprendizagem e no desenvolvimento das nossas crianças. Este programa contribui não apenas com a alfabetização na idade certa, mas também com o fortalecimento da gestão escolar e das práticas pedagógicas. É um investimento direto na qualidade da educação pública de Angra, especialmente neste ano em que os alunos do 5º ano participarão da Prova SAEB, avaliação importante para medir o desempenho da nossa rede e orientar futuras ações educacionais” destacou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.

A formação aborda temas essenciais para a qualidade da educação, como alfabetização, organização do trabalho pedagógico, ambiente alfabetizador, avaliação, educação inclusiva e neurociência aplicada à aprendizagem. As atividades estão alinhadas aos programas municipais Programa Angrense de Alfabetização na Idade Certa (PAAIC) e PAAIC+, que visam a fortalecer as práticas pedagógicas e a ampliar as oportunidades de aprendizagem dos alunos da rede.

“Essa formação nos impulsiona a continuar, com mais clareza e estratégia, o trabalho de alfabetização nas escolas. Nosso papel de inspirar e liderar se torna mais leve e mais efetivo a partir dessa troca de experiências. Dá um novo ânimo, uma motivação extra. A cabeça da gente começa a voar, a imaginar novas possibilidades, novas atividades para aplicar com os alunos. A formação nos inspira e enriquece nossa prática, abrindo caminhos para um trabalho mais criativo e eficaz em sala de aula” comentou a gestora da Escola Venera Silvia de Aguiar, Kelly Rodrigues.

A iniciativa é composta por duas etapas: uma fase a distância, com 64 horas de aulas ao vivo e gravadas, além de atividades e materiais didáticos na plataforma Moodle; e uma fase presencial, com 32 horas conduzidas pela equipe técnica da Secretaria de Educação, formada por multiplicadores capacitados pela FGV. Ao final do processo, os participantes recebem uma certificação oficial emitida pela Fundação.