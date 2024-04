Angra reúne jovens habilitados para o Minha Oportunidade PRO

Angra dos Reis – A Secretaria Executiva da Juventude de Angra dos Reis reúne, nesta quinta-feira (4), às 15h, no Estádio Municipal, os mais de 500 jovens habilitados para o Programa Minha Oportunidade PRO. No encontro, eles receberão orientações sobre os procedimentos para a etapa de entrevista socioeconômica, que faz parte da seleção dos 200 jovens que atuarão em diversos setores do governo municipal, recebendo formação e um auxílio financeiro mensal de R$ 600,00.

Às 10h, a Prefeitura realiza, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, a assinatura do Oficinas da Cidadania. Por meio do projeto, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania ofertará nos CRAS diversos cursos e oficinas voltados aos públicos infantil, juvenil, adulto e idoso.

Às 16h30, também no CEA, a Secretaria de Esporte e Lazer realiza a apresentação dos projetos de implantação do Centro de Artes Marciais, na Japuíba; do Centro Olímpico de Jacuecanga e da revitalização do Ginásio Poliesportivo Getúlio Campos Telles, que fica no Estádio Municipal.

Serviço:

Quinta-feira (4)

10h – Assinatura do Projeto Oficinas da Cidadania

Centro de Estudos Ambientais, – Praia da Chácara

15h – Minha Oportunidade Pro

Estádio Municipal – Balneário

16h30 – Apresentação de projetos esportivos

Centro de Estudos Ambientais – Praia da Chácara.