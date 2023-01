Angra Rotativo: novas regras para carga e descarga - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2023, 21:04 horas

Operação poderá ser realizada gratuitamente, das 8h às 22h, nos locais sinalizados

A prefeitura de Angra publicou no Boletim Oficial desta sexta-feira, 20 de janeiro, uma atualização no decreto do Angra Rotativo, no que se refere as operações de carga e descarga. Agora, elas poderão ser realizadas gratuitamente, das 8h às 22h, nos locais devidamente sinalizados.

– É importante lembrar que as vagas destinadas a esta operação deverão ser utilizadas somente por veículos de carga pelo tempo estritamente necessário para carga e descarga, do contrário estará sujeito às sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro – ressaltou o secretário-executivo de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, Ricardo Ferreira.

Os demais detalhes do Angra Rotativo estão no Decreto 12.862, de 27 de dezembro de 2022. Para outras informações, acesse o site da Prefeitura de Angra (www.angra.rj.gov.br) e do Cidade Inteligente (www.cidadeinteligente.angra.rj.gov.br/).