Angra: Sala Lilás, Núcleo de Escuta e NASF inaugurados na Japuíba - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 15:06 horas

Novos serviços fornecidos pela Saúde vão oferecer mais humanização principalmente às mulheres, crianças e adolescentes

Angra dos Reis – Inaugurados na última sexta-feira (10), a Sala Lilás, o Núcleo de Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes e o Núcleo Ampliado de Saúde da Família II (NASF) têm como objetivo fornecer mais qualidade e humanização à saúde da população, principalmente, às mulheres, crianças e adolescentes. Os serviços são oferecidos na Rua Japorangra, n° 1970, na Japuíba.

A Sala Lilás é um espaço criado para prestar atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de violência física e sexual. No local, enquanto o psicólogo escuta a vítima, o assistente social acompanha o responsável, na intenção de que os usuários do serviço recebam apoio. A meta é que as vítimas de violência doméstica, intrafamiliar ou de violência doméstica sejam atendidas de forma priorizada, separada dos agressores, em um ambiente mais acolhedor.

– A Sala Lilás e o Núcleo de Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes são equipamentos importantíssimos para o município. Aqui, vamos oferecer humanização ao atendimento, por meio de uma ferramenta nova, preparada para dar confiança às vítimas num momento de fragilidade. O objetivo é dar dignidade às mulheres e às crianças. A pauta deste governo é a família – explica o secretário de Saúde Glauco Fonseca.

A equipe da Sala Lilás conta com duas assistentes sociais, duas psicólogas e uma coordenadora responsável técnica. A ideia é desenvolver estratégias efetivas de prevenção e de políticas que possam garantir o empoderamento das mulheres e seus direitos, a responsabilização dos agressores e a assistência qualificada às mulheres em situação de violência. O atendimento será de livre demanda, ou seja, a mulher poderá vir encaminhada de qualquer unidade de saúde ou similar, da mesma forma será no Núcleo de Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes, que vai acolher especificamente crianças e adolescentes vítimas de violência num espaço lúdico e adequado à delicada situação.

– Este é um local que vai acolher as crianças e adolescentes de forma correta, protegendo-os. É um espaço pensado exclusivamente para elas, e aqui, com materiais lúdicos e atendimento especializado, ela será tratada da melhor maneira possível – conta a coordenadora do Núcleo de Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes, Vanessa Fonseca, que idealizou o projeto.

No mesmo local, também foi inaugurado o NASF II, um espaço que dá continuidade à missão da Prefeitura de Angra em priorizar a atenção primária. O núcleo do segundo distrito de Angra dos Reis vai atender a 16 ESFs, nos casos em que as unidades julgarem necessário o acompanhamento do NASF, com acolhimento, avaliação, orientação, atendimento individual e em grupos. O espaço conta com vários profissionais, como assistente social, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo, num serviço que funcionará como uma continuidade do que já é feito na Saúde da Família – por conta disso, os casos em que o NASF atuará devem estar vinculados às ESFs.

– O que espero é que possamos acolher bem as crianças, as mulheres e as famílias, cada vez mais. Tudo isso que mostramos hoje é um trabalho maravilhoso que está sendo inaugurado no Mês da Mulher, mas que vai funcionar durante todo ano. Não adianta entregar flores às mulheres e não praticar ações concretas em prol delas, das crianças e das famílias – resume o prefeito Fernando Jordão.