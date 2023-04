Angra sedia Copa Rio de Karatê Interestilos

Matéria publicada em 17 de abril de 2023, 11:24 horas

Competição aconteceu nesse domingo e reuniu caratecas de todo o estado

Angra dos Reis sediou nesse domingo, 16 de abril, uma das etapas da Copa Rio de Karatê Interestilos. O evento ocorreu no ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal, no Balneário, e reuniu cerca de 250 atletas, a partir dos cinco anos de idade, vindos de diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro.

A competição foi promovida pela Federação Fluminense de Karatê – Interestilos (FFKI), tendo a Associação de Karatê JBK de Angra dos Reis como anfitriã e contou com o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e da Secretaria Executiva de Esporte e Lazer.

Cerca de 50 atletas da equipe JBK competiram. O presidente da Federação Fluminense de Karatê Interestilos, João Daniel Sant’anna, e o sensei João Batista Ribeiro, presidente da Associação de Karatê JBK, estavam muito felizes com o sucesso do evento e a integração entre os caratecas do estado.

A atleta de Angra dos Reis, faixa-preta 1º dan e vice-campeã mundial Nádia Ribeira, batalhou muito para trazer a competição para o município e não escondeu sua felicidade.

– É muito estimulante para o atleta de caratê da cidade competir em casa. É uma grande oportunidade, pois a maioria não consegue ir a todas as competições disputadas fora de Angra. Estamos muito felizes pelo evento ter acontecido aqui – disse Nádia, que em julho vai estar na Escócia competindo no Mundial de Caratê.

O secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, foi homenageado pela organização da Copa Rio de Karatê Interestilos pelo apoio disponibilizado ao evento. Os secretários Eduardo Barbosa Sampaio, de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, e Vitor Simões, de Esporte e Lazer, e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Rubinho Metalúrgico, também receberam medalhas e certificados de agradecimento.

– Nós, como governo, temos o dever de oferecer oportunidades e condições para que crianças e jovens pratiquem esporte. As modalidades das artes marciais, como o caratê, têm revelado muitos talentos na nossa cidade, e mais do que revelar grandes atletas, o esporte forma cidadãos e transforma a vida das pessoas – comentou Ferreti.