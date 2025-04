Angra sedia pela primeira vez o SENIPA, maior evento nacional de anticorrosão

Angra dos Reis – Angra dos Reis será sede, pela primeira vez, na quarta-feira (16), do Seminário Nacional de Corrosão, Integridade e Proteção Anticorrosiva (SENIPA), um dos principais encontros técnicos do país voltado à manutenção industrial, integridade de ativos e revestimentos anticorrosivos. O evento, promovido pela Secretaria de Parcerias e Inovação Tecnológica, em parceria com a TurisAngra, será realizado das 7h30 às 18h30, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://ctqff.org/ficha-de-inscricao/.

Promovido pelo Centro de Treinamento e Qualificação Fernando Fragata (CTQFF), com o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Parceria e Inovação Tecnológica, o SENIPA reunirá especialistas e profissionais das indústrias naval, offshore, nuclear, siderúrgica, entre outras, para um dia de palestras técnicas, exposição de equipamentos e demonstrações práticas.

“Nossa expectativa é de que esta primeira edição do SENIPA em Angra fortaleça a integração entre as empresas locais, como a Eletronuclear e os estaleiros da região, com os avanços tecnológicos do setor”, afirmou o prefeito Cláudio Ferreti, que já confirmou presença no evento.

Criado em 2023, o SENIPA é um evento itinerante que tem como objetivo apresentar soluções práticas e inovações do setor, promovendo também networking, captação de negócios e fomento à economia local.

“A Secretaria de Parcerias e Inovação Tecnológica, em parceria com a TurisAngra, tem direcionado esforços para fortalecer o turismo corporativo em Angra dos Reis. Nossa cidade, além de suas reconhecidas belezas naturais, está plenamente capacitada para receber eventos e iniciativas do setor empresarial. Nosso objetivo é ampliar a presença de Angra nesse mercado e consolidá-la como um destino estratégico também para o turismo de negócios”, destacou o secretário de Parcerias e Inovação Tecnológica, Rodrigo Gouvea.

Para mais informações, a equipe do SENIPA disponibiliza o telefone: (21) 96514-7040 e o e-mail: [email protected].