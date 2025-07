Angra sedia workshop sobre segurança cibernética no setor nuclear

Angra dos Reis – A segurança cibernética no setor nuclear foi tema de um workshop promovido pela International Nuclear Security (INS), instituição vinculada ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, realizado entre os dias 14 e 17 de julho, na Vila Residencial de Praia Brava, em Angra dos Reis. O evento ocorreu em parceria com a Eletronuclear e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR).

O tema central do workshop foi a “Identificação de ativos críticos digitais”, abordado como uma oportunidade para auxiliar instituições brasileiras na elaboração de seus planos individuais de segurança cibernética, que seguirão normativos da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen). Segundo Rodrigo Albernaz, gestor do Departamento de Processos, Riscos e Conformidade da Eletronuclear, o conteúdo apresentado vai facilitar o atendimento às exigências do órgão regulador.

“Observamos duas metodologias distintas: uma da Nuclear Regulatory Commission (Nureg), órgão dos Estados Unidos equivalente à Cnen, e outra da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Agora o setor nuclear brasileiro passa a ter referência de como fazer essa atividade”, destacou.

Além da Eletronuclear, o workshop contou com a participação da Cnen, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) e da Marinha do Brasil. A troca de experiências entre especialistas nacionais e internacionais fortalece a segurança da atividade no país e mantém o Brasil como uma referência no setor nuclear.