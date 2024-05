Angra sediará etapa do Rio Aquathlon

Angra dos Reis – A cidade de Angra dos Reis sediará no dia 26, no Colégio Naval uma das etapas do Campeonato Estadual de Aquathlon, o Rio Aquathlon 2024. Os atletas competirão nas modalidades de natação e corrida, em diversas categorias, na faixa etária de 08 anos a acima dos 18 (adulto).

O Rio Aquathlon será promovido pela Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro (FTERJ), e terá o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. No adulto, Elite, os atletas disputarão 1.000 metros de natação (em duas voltas) e 5.000 metros de corrida (também em duas voltas).

Na categoria de 08 a 11 anos serão 100 metros de natação e 500 metros de corrida, e na faixa etária de 12 a 15 anos serão 200 metros de natação e 1 km de corrida.

Haverá também a disputa para atletas PCD (Pessoas com Deficiência) em única categoria.

A premiação no masculino e feminino será com troféus para os cinco primeiros colocados no geral Elite, Adultos e PCD. Medalhas para os atletas do 1º ao 5º lugar em cada faixa etária, incluindo as categorias de base.

Confira a programação do evento

A programação da Rio Aquathlon 2024 será seguinte: das 6h15 às 7h45 retirada dos kits e chips no local da prova, às 6h30 a abertura da transição (check-in), 7h45 fechamento da transição, às 8h largada do Adulto, 9h30 largada das categorias de base e 10h30 cerimônia de premiação.

As inscrições se encerram no dia 22 de maio e podem ser feitas no site www.ticketsports.com.br. Os atletas federados pagam R$ 120,00 pela inscrição e os avulsos R$ 140,00.