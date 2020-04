Angra segue com apenas um caso confirmado e 17 suspeitos de coronavírus

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 09:18 horas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis divulgou o boletim epidemiológico na manhã desta quarta-feira (01) referente aos casos de coronavírus no município. Foram registrados 41 casos com suspeita clínica de infecção pelo vírus, sendo que 23 foram descartados e 17 aguardam pelo resultado dos exames, sendo que 15 estão em isolamento domiciliar e dois internados. Angra segue com apenas um caso confirmado de uma grávida, de 38 anos, divulgado na segunda-feira (30).

A gestante está em isolamento domiciliar desde o dia 17 de março e seu quadro de saúde vem melhorando, segundo a prefeitura. Ela mora com a mãe de 60 anos, o marido de 40 e um filho de seis anos, eles estão sendo monitorados pela equipe de Vigilância Epidemiológica da rede e passarão pelo teste que confirmará ou não a Covid-19.

– A paciente foi à cidade do Rio de Janeiro no último dia 10 e, logo depois, começou a sentir os sintomas da doença. Vale ressaltar que a mulher vem cumprindo o protocolo de isolamento determinado pela Saúde do município. A equipe coletou informações sobre todas as pessoas com quem ela teve contato nos últimos dias para também monitorá-las – destacou em nota.

A prefeitura constatou 136 casos de síndrome gripal a partir do dia 24 de março. As pessoas com a síndrome não realizaram teste para Covid-19, mas são monitoradas por uma equipe médica da Secretaria de Saúde do município para orientar e acompanhar sobre a evolução, ou não, dos casos,mantendo o isolamento domiciliar ou encaminhando para novos atendimentos, conforme os sintomas que informarem.

– Lembramos que, no momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população no geral. Quem estiver saudável não precisa se preocupar com isso. Mas todos devem sempre fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos. São cuidados simples e importantes, que devem ser frequentes para prevenir doenças contagiosas – concluiu a prefeitura em nota.