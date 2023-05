Angra seleciona 40 jogadores em primeira peneira

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 11:11 horas

Adolescentes foram selecionados para os times Sub-15 e Sub-17

Angra – Na manhã do último sábado, dia 6, no campo do Estádio Municipal, no Balneário, ocorreu a primeira peneira para seleção de jovens jogadores da cidade para os times Sub-15 e Sub-17 do Angra Esporte Clube, para a disputa do Carioca A2. E a garotada das escolinhas de futebol do município teve a oportunidade de ser testada e quem sabe vir a fazer parte dos elencos do Tubarão.

Os testes foram para os jovens nascidos em 2006, 2007, 2008 e 2009. Quem coordenou os trabalhos na peneira de sábado foi o treinador Ernesto de Souza, que será o técnico do time Sub-17, e a equipe Sub-15 terá como técnico, o professor Diogo, que também estava presente na seleção dos jogadores.

“Foram pré-selecionados um total de 40 atletas, sendo 25 jogadores para o Sub-15, e 15 atletas para o Sub-17. Ao todo 236 garotos participaram das peneiras. E haverá mais testes mais para frente para jogadores nas categorias Sub-15, Sub-17 e também para o Sub-20. Os campeonatos cariocas nas categorias Sub-15 e Sub-17 estão programados para começar no dia 23 de julho. Já o Carioca para o Sub-20 terá início no dia 28 de maio”, comentou Ernesto de Souza.

Os times Sub-17 e Sub-15 do Angra vão disputar as competição do Carioca na Série A2, como convidados da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), e o Sub-20 vai disputar o campeonato da Série B2, que é a mesma divisão do profissional, a quarta divisão.