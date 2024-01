Angra: Servidores terão nova base de cálculo sobre horas extras

Angra dos Reis – A Secretaria de Administração de Angra dos Reis informou que, atendendo à reivindicação do funcionalismo municipal, as horas extras voltarão a ser calculadas sobre a remuneração, não sobre o salário-base, como ocorria.

A medida passa a valer a partir da folha de pagamento de janeiro de 2024. Sendo assim, as horas extras realizadas em dezembro de 2023 já serão pagas com a nova base de cálculo no pagamento de terça-feira, 30 de janeiro.

– Desde 2014, as horas extras do funcionalismo vinham sendo pagas sob o salário-base. Ouvindo os servidores, que muito contribuem para o andamento dos serviços públicos em prol da população, conseguimos mudar esta base de cálculo. Isto só está sendo possível devido à saúde financeira e ao equilíbrio das contas da Prefeitura de Angra – frisou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.