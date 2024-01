Angra: Sesc Verão terá João Gomes, Jorge Aragão e Paulo Ricardo

Angra dos Reis – O Sesc Verão está de volta a Angra dos Reis entre os dias 2 e 4 de fevereiro. A parceria com a Prefeitura vai garantir a realização de três grandes shows e de diversas atividades esportivas e recreativas para toda a família. Paulo Ricardo, Jorge Aragão e João Gomes são nomes mais do que confirmados no evento.

Os shows serão gratuitos e vão acontecer, à noite, na Praia do Anil. Na sexta (2) quem vai animar o público será Paulo Ricardo, que vai relembrar hits do RPM e sucessos de sua carreira solo. Jorge Aragão subirá ao palco no sábado (3) apresentado sambas da melhor qualidade. Fechando o evento, no domingo (4) teremos João Gomes e o piseiro que conquistou o Brasil.

– Contamos novamente com a parceria do Sesc para trazer esse grande evento para Angra. Serão dias de diversão gratuita para todas as idades. A exemplo do Fim de Ano e do Aniversário da Cidade, esperamos um grande público para o Sesc Verão, que servirá também como um pré-carnaval. Temos certeza que atrairemos turistas para os hotéis, pousadas e restaurantes, fomentando a economia do município – destacou João Willy, secretário de Eventos.

Além dos shows, no sábado e no domingo, haverá programação durante todo o dia na Praia do Anil, onde ficará sediada a Arena Sesc Verão 2024. No local ficarão concentradas diversas atrações com o intuito de proporcionar ao público orientações, informações e práticas integrativas, além de estimular a adoção de bons hábitos para uma melhor qualidade de vida. A programação, que ainda terá outras ações a serem divulgadas nos próximos dias, incluirá Oficina para Confecção de Flâmulas; Espaço Família, com esportes e recreação para todas as idades; e o Espaço Lazer, com o objetivo de estimular a atividade física de forma descontraída, com brinquedos infláveis aquáticos. O público poderá visitar também a exposição interativa “Verão com saúde: a tríade dourada do bem-estar”.

– O Sesc Verão é sucesso por onde passa! Neste ano serão 28 municípios contemplados, incluindo Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba. É muito gratificante proporcionar, com a parceria das prefeituras, um evento de qualidade que engloba atividades socioeducativas, esportivas, de lazer e saúde, de forma gratuita, a toda a população – destacou Essiomar Gomes, presidente do Sicomércio Costa Verde e vice-presidente da Fecomércio-RJ.

PROGRAMAÇÃO SESC VERÃO

3 e 4 de FEVEREIRO – 10h às 17h

– CONFECÇÃO DE FLÂMULAS – CONEXÃO PELA PAZ

Classificação: Livre / GRÁTIS

Local: Praia do Anil – ANGRA DOS REIS

A programação visa dar visibilidade à importância da cultura de paz, através da promoção e da vivência de atitudes, hábitos, comportamento e valores como igualdade, solidariedade, cooperação, tolerância e paz.

– ESPAÇO FAMÍLIA

Classificação: Livre / GRÁTIS

Local: Praia do Anil – Angra dos Reis

Espaço com Jogos de Salão, brincadeiras recreativas, jogos gigantes, jogos de desafio, integrando a programação de férias com ações de verão para toda a família!

– ESPAÇO LAZER

Classificação: Livre / GRÁTIS

Local: Praia do Anil – Angra dos Reis

Espaço que estimula a atividade física de forma descontraída, com brinquedos infláveis aquáticos, estimulando equilíbrio, agilidade, e principalmente diversão para toda a família!

– EXPOSIÇÃO INTERATIVA: “VERÃO COM SAÚDE: A TRÍADE DOURADA DO BEM-ESTAR”

Classificação: LIVRE | GRÁTIS

Local: ANGRA DOS REIS

A atividade “Verão com Saúde: A Tríade Dourada do Bem-estar” convida você para uma experiência vibrante e interativa, explorando duas estações distintas que celebram o verão e promovem o bem-estar holístico.

Estação 1: “Escudo Solar” – Desvendando o Mundo dos Protetores Solares Mergulhe no universo dos protetores solares e descubra a importância da proteção solar para manter uma pele saudável durante o verão.

Estação 2: “Sabor Fresco” – Envolvendo-se com Sucos Funcionais e Sacolés de Ervas Naturais deixe-se envolver por uma experiência refrescante em “Sabor Fresco”. Deguste sucos funcionais e sacolés de ervas naturais, descobrindo misturas deliciosas que nutrem o corpo durante os dias quentes de verão.