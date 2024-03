Angra Summer National Open acontece em Angra

Angra dos Reis – O Angra Summer National Open 2024 animou o Ginásio Getúlio Campos Telles, no Estádio Municipal neste fim de semana em Angra dos Reis. O local, foi palco de uma competição esportiva que reuniu atletas, familiares e muitos apaixonados pelas artes marciais para assistir as disputas que aconteceram no sábado (2) e durante todo domingo (3). O evento de jiu-jitsu é a primeira etapa de um total de três que serão realizadas no município. Ao final das três edições, quatro atletas vão ganhar vagas no ISBJJ European, em Portugal. No total, 1000 atletas participaram do torneio, sendo 600 de Angra dos Reis.

– Essa é primeira etapa deste evento esse ano na cidade, estamos muito felizes em poder realizar esse evento e apoiar tantos atletas de Angra que são destaque no jiu-jitsu. Disponibilizamos 320 cortesias de inscrições para atletas de projetos sociais e academias da cidade. Esse ano, ainda teremos outras etapas na cidade e com certeza será um grande sucesso. Angra está trazendo grandes eventos de artes marciais para a cidade que é uma modalidade que cresce muito no município. Hoje temos quase 3 mil praticantes de jiu-jitsu fora outras modalidades. Estamos investindo para trazer eventos nessas modalidades e apoiar nossos atletas – comentou o secretário de Esportes e Lazer, Vitor Simões.

Foram disputadas lutas para todas as categorias de peso e idade, desde as categorias mirins até as categorias de masters e nas faixas brancas a preta. O campeonato premiou todos os absolutos masculino e feminino. Com categorias que abrangem desde crianças até adultos, iniciantes até faixas pretas, o campeonato oferece uma plataforma para que atletas de todos os níveis mostrem suas habilidades e determinação. Cada luta é uma história de superação, estratégia e coragem, com os competidores buscando não apenas a vitória, mas também a honra de representar sua equipe e sua cidade. Além da competição em si, o campeonato de Jiu-Jitsu em Angra dos Reis é uma celebração da comunidade do esporte.

Pedro Lima veio da Maricá, região metropolitana do estado e conseguiu duas medalhas na competição e só tem motivos para comemorar.

– Hoje competi em Angra e ganhei duas medalhas de ouro, estou indo feliz para minha casa. Ainda estou novo e espero ganhar muitas medalhas nas próximas competições – comemorou um atleta de 9 anos, morador da cidade de Maricá.

O Angra Summer National Open 2024 de jiu-jitsu desportivo é a quarta etapa do circuito nacional mineirinho de jiu-jitsu desportivo 2023/2024. A segunda etapa, batizada de Angra International Cup, está marcada para os dias 13 e 14 de abril, enquanto a terceira acontecerá nos dias 27 e 28 de julho, com o Angra Winter National Open.