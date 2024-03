Angra Summer Open 2024 acontece no Estádio Municipal

Angra dos Reis – Começou neste sábado (2), no Ginásio Getúlio Campos Telles, no Estádio Municipal, o “Angra Summer Open 2024”. O evento de jiu-jitsu é a primeira etapa de um total de três que serão realizadas no município. Ao final das três edições, quatro atletas vão ganhar vagas no ISBJJ European, em Portugal. No total, 1000 atletas vão participar do torneio, sendo 600 de Angra dos Reis. A competição vai até domingo (3).

Serão disputadas lutas para todas as categorias de peso e idade, desde as categorias mirins até as categorias de masters e nas faixas brancas a preta. O campeonato irá premiar todos os absolutos masculino e feminino.

– Será mais um grande evento de jiu-jitsu para a nossa cidade. Esperamos uma casa cheia e com bons resultados para os atletas de Angra dos Reis. Eventos como esse são fundamentais para incentivar a prática esportiva e possibilitar o apoio para que os atletas da cidade possam ter uma visibilidade em suas carreiras – comentou o secretário de Esportes e Lazer, Vítor Simões.

O Angra Summer National Open 2024 de jiu-jitsu desportivo é a quarta etapa do circuito nacional mineirinho de jiu-jitsu desportivo 2023/2024. Todo o cronograma do evento pode ser acompanhado no site oficial da competição em https://isbjj.com/campeonatos/2024/04/menucampeonato.asp#:~:text=O%20ANGRA%20SUMMER%20NATIONAL%20OPEN,de%20Esportes%20%2D%20ANGRA%20%2D%20RJ.