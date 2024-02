Angra também terá Carnaval nos bairros

Angra dos Reis – A folia em Angra dos Reis não ficará restrita à região central, os bairros também farão parte da festa. Além de desfiles de blocos, ainda haverá palco com música ao vivo e DJs em 10 localidades: Vila do Abraão, Provetá, Parque Mambucaba, Frade, Itinga, Japuíba, Camorim, Jacuecanga, Monsuaba e Bonfim.

Para quem gosta de curtir os blocos, até terça-feira (13), serão mais de 80, dentro da programação oficial da cidade, em diversos bairros. Eles terão à disposição toda uma infraestrutura fornecida pelo governo municipal com carro de som, equipamentos e segurança.

Quem quiser aproveitar a festa no Centro da cidade poderá assistir a cinco super shows gratuitos na Praia do Anil, após os desfiles dos blocos. Hoje (9) quem se apresenta é o grupo Molejo. Com mais de 20 anos de estrada, o Tá na Mente será a atração do sábado (10). No domingo (11), está mais do que confirmada a presença do Swing & Simpatia, grupo de pagode surgido nos anos 90. Angra terá ainda o pagode romântico do grupo Pixote na segunda-feira (12). Para fechar o Carnaval e deixar todo mundo com saudade da folia, na terça-feira (13) acontecerá o show do Sorriso Maroto.

Os pequenos foliões não foram esquecidos, eles poderão “pular o Carnaval” em matinês na Praça Zumbi dos Palmares, no Centro, e na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Nos dois lugares a animação ficará por conta da Fanfarra do Rodrigo.

O Carnaval é organizado pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Eventos, com os apoios da Turisangra, Secretaria de Cultura e Patrimônio, Secretaria Executiva da Ilha Grande, Associação Recreativa e Cultural dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Abcar), Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Libcar) e da União dos Blocos Tradicionais da Cidade de Angra dos Reis (Ubtar).

CARNAVAL NOS BAIRROS:

PARQUE MAMBUCABA – Rua do Areal (próximo ao posto de gasolina)

Sábado, 10

DJ- André Costa

22h – Thiago Oliveira

0h – InspiraSamba

Domingo, 11

DJ- Fábio

22h – Léo Mitto

0h – Davi Dias

Segunda-feira, 12

DJ- Magnata

22h – Banda Sereno

0h – Erickinho

Terça-feira, 13

DJ- Camila Alcici

22h – Balaio Carioca

0h – InspiraSamba

FRADE – Praça perto da praia

Sábado, 10

DJ- Camila Alcici

22h – Davi Dias

0h – Balaio Carioca

Domingo, 11

DJ-Magnata

22h – InspiraSamba

0h – Léo Mitto

Segunda-feira, 12

DJ-Jacarezin

22h – Erickinho

0h – Thiago Oliveira

Terça-feira, 13

DJ- André França

22h – Higor

0h – Banda Sereno

MONSUABA – Praça Vereador Carlos Alberto Tavares Carneiro

Sábado, 10

DJ-Magnata

22h – Alan Ramos

0h – Davi Dias

Domingo, 11

DJ-Charles Spencio

22h – Erickinho

0h – Thiago Oliveira

Segunda-feira, 12

DJ-Beto Vieira

22h – Davi Dias

0h – InspiraSamba

Terça-feira, 13

DJ-Jacarezin

22h – Erickinho

0h – Léo Mitto

ITINGA – praia

Sábado, 10

20h – Charles Spencio

Domingo, 11

20h – Beto Vieira

Segunda-feira, 12

20h – Camila Alcici

Terça-feira, 13

20h – Magnata

JAPUÍBA – Praça José Pimenta (Praça da Porteira)

Sábado, 10

20h – DJ Pablo Bertante

Domingo, 11

20h – DJ Pablo Bertante

Segunda-feira, 12

20h – DJ Pablo Bertante

Terça-feira, 13

20h – DJ Pablo Bertante

BONFIM – praia

Sábado, 10

13hr- DJ Diana

20h –Beto Vieira

Domingo, 11

13hr- DJ Diana

20h – Andrezinho

Segunda-feira, 12

13hr- DJ Diana

20h – Fábio

Terça-feira, 13

13h- DJ Diana

20h – André Costa

CAMORIM – praia

Sábado, 10

20h –DJ Jacarezin

Domingo, 11

20h –DJ André Costa

Segunda-feira, 12

20h – DJ André França

Terça-feira, 13

20h – DJ Beto Vieira

JACUECANGA – Village

Sábado, 10

20h – DJ Andrezinho

Domingo, 11

20h- DJ André França

Segunda-feira, 12

20h – DJ Charles Spencio

Terça-feira, 13

20h – DJ Andrezinho

VILA DO ABRAÃO

Sexta-feira, 9

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

22h – Balaio Carioca

0h – Tiago Olliveira

Sábado, 10

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

22h – Leo Mitto

0h – Grupo Aglomerou

Domingo, 11

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

22h – Juremeiros

0h – Letty

Segunda-feira, 12

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

22h – Mari Henrique

0h – Balaio Caioca

Terça-feira, 13

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

22h – Juremeiros

0h – Sara Freitas

PRAIA DO PROVETÁ

De sábado a terça-feira – de 10 a 13

A partir das 19h – Desperta Provetá

Participação da juventude do Provetá e convidados