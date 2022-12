‘Angra Tech’ recebe mais de mil participantes - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2022, 15:36 horas

Foram dois dias de evento com palestras sobre tecnologia e empreendedorismo, além de exposição

Angra dos Reis – O evento de empreendedorismo, tecnologia e inovação, o Angra Tech, terminou nesta quinta-feira (1). Durante dois dias, mais de mil pessoas, incluindo alunos de quatro escolas do município, participaram de palestras e interagiram nos stands montados por cerca de 30 empresas e instituições como Cefet e Senai, que apresentaram projetos, como óculos de realidade virtual, simulador de solda, robótica, energia solar, veículos elétricos, entre outros.

Uma mega estrutura foi montada pela Prefeitura no Centro de Estudos Ambientais (CEA) para receber os amantes da tecnologia. O objetivo principal do evento foi fazer um link entre tecnologia e empreendedorismo. A Sala do Empreendedor também estava presente, com profissionais orientando sobre o MEI (Microempreendedor Individual). Foram realizados 50 atendimentos.

– Estou iniciando uma empresa para vender produtos naturais e descobri maravilhosamente este espaço do empreendedor. Eu estava precisando muito deste suporte. Aproveitei também para conferir os outros projetos da feira que são sensacionais – disse a autônoma Evelyn Cristina, de 28 anos.

O secretário de Governo, Cláudio Ferreti, esteve presente na Angra Tech e falou a importância do evento para o município.

– Muito importante a gente trabalhar com tecnologia, oportunizar os moradores de Angra, principalmente os jovens. Importante que tenhamos alternativa de empregabilidade e este evento é mais uma oportunidade para que os moradores ingressem no mercado de trabalho – ressaltou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Aurélio Marques, ficou muito feliz com o sucesso da Angra Tech, já que o público participou em massa.

– Superou as expectativas. Tivemos aqui várias pessoas, alunos. Na pandemia vimos tantas pessoas utilizando a tecnologia para trabalhar em casa. Algo que ajuda muito. Quero agradecer a toda equipe, os palestrantes e principalmente o público que compareceu para prestigiar este evento feito com muito carinho junto com a Secretaria de Planejamento e Parcerias – finalizou.