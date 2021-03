Matéria publicada em 30 de março de 2021, 17:01 horas

Idosos com 65 anos ou mais serão vacinados amanhã e na quinta-feira

Angra dos Reis – O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) de Angra dos Reis abriu quatro leitos e, no momento, atende a 39 pacientes, sendo 37 de Angra e dois de Mangaratiba, estes regulados pelo Estado. Já o Hospital de Praia Brava está com 13 dos seus 15 leitos ocupados. Ou seja, dos 59 leitos públicos do município, 52 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 88,14%. A Unimed abriu mais dois leitos e, no momento, está com 11 de seus 12 leitos ocupados.

No momento, há 12.517 casos confirmados de coronavírus. Destes, 12.044 estão recuperados. Há 364 mortes pela doença na cidade e seis óbitos seguem sob investigação. Entre os indígenas do município, há 204 casos confirmados. Destes, 203 já estão recuperados. Uma morte foi confirmada pela doença e, atualmente, não há casos suspeitos.

Vacinação

A partir de quarta-feira (31), idosos com 65 anos ou mais serão vacinados contra a Covid-19. Idosos nesta faixa etária poderão comparecer, amanhã e na quinta-feira (1º), das 9h às 16h, a um dos postos de vacinação disponibilizados pelo município, apresentando RG, CPF e comprovante de residência em seu nome.

Ao todo, 13 unidades estarão de portas abertas para quem for à pé: ESF Balneário, Clínica da Família Centro, CEM Japuíba, ESF Nova Angra 2, ESF Belém, ESF Camorim, ESF Jacuecanga, UBS Monsuaba, ESF Bracuí, ESF Frade Praias, ESF Parque Mambucaba 4, ESF Abraão, demais praias da Ilha Grande (vacinação volante).

Já os idosos que forem de carro contarão com quatro pontos de vacinação no esquema drive-thru: tenda em frente à UPA Infantil, Praia do Anil (ao lado do Centro de Informações Turísticas), ESF Parque Mambucaba 4, ESF Jacuecanga.