Angra tem mais 14 casos confirmados da Covid-19 e total chega a 67

Matéria publicada em 25 de abril de 2020, 08:47 horas

Angra dos Reis – Até às 19h horas desta sexta-feira (24), o município de Angra dos Reis registrou 676 casos com suspeita clínica de infecção pelo novo Coronavírus, sendo 67 casos confirmados. Vinte e oito (28) pessoas testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e 39 pelo teste rápido. Desses, 64 estão em isolamento domiciliar e três estão internados.

A prefeitura local ressalta que 78 casos foram descartados por meio de exames do Lacen e 531 permanecem em investigação. A classificação de casos suspeitos no momento é a seguinte: 521 estão em isolamento domiciliar, sete estão internados e três óbitos estão sendo investigados. A terceira morte suspeita é de uma senhora de 54 anos, com comorbidade, que deu entrada na unidade de saúde com insuficiência respiratória.

Vale reforçar que os casos de Síndrome Gripal também são considerados casos suspeitos de Covid-19, conforme Portaria Nº 454, de 20 de março de 2020/MS e Nota Técnica – SVS/SES-RJ Nº 09/2020, de 24 de março de 2020.

O Teste Rápido de Covid-19 é um exame capaz de detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM) que são produzidos pelas células de defesa do corpo humano contra o SARS-CoV-2 após o contato com o vírus, por meio da coleta de uma gota de sangue. O resultado fica disponível em um intervalo de 10 a 20 minutos. Os novos casos confirmados apresentam clínica compatível com a doença, vínculo epidemiológico e Teste Rápido positivo.

Os números apresentados são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, podem sofrer alterações.

Uso de máscaras

A partir do Decreto Municipal Nº 11.625, de 21 de abril de 2020, fica obrigatório o uso de máscara pela população nos espaços abertos ao público, ou de uso coletivo, inclusive os comerciais. As demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, como a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento social, também devem ser seguidas.