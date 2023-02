Angra terá alterações de trânsito durante o carnaval - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2023, 17:39 horas

Trechos para a passagem dos blocos serão interditados a partir desta quarta-feira (15) até a próxima terça-feira (21)

Angra dos Reis – A Superintendência de Operações de Trânsito de Angra dos Reis realizará a interdição de algumas vias que vão dar espaço para os blocos de rua. A partir desta quarta-feira (15) até a próxima terça-feira (21) serão interditados os seguintes trechos para a passagem dos blocos: Avenida Raul Pompeia – da esquina com a Rua Coronel Carvalho até a Rua do Comércio; Rua do Comércio – da Praça General Osório até a Praça da Matriz; Rua Coronel Carvalho – da esquina da Rua Pereira Peixoto até a Avenida Raul Pompeia, nos dois sentidos de direção da via. A programação com todos os horários pode ser conferida no site www.angra.rj.gov.br/carnaval.

Ainda segundo o Trânsito, alguns trechos sofrerão paralisações parciais de acordo com as demandas dos blocos de comunidades como o São Bento e morros próximos ao Centro. Para suprir a demanda de vagas, os estacionamentos em frente ao Convento do Carmo, da Lapa e ao lado do Fórum estarão abertos.

Transporte coletivo

Os foliões de Angra contarão com reforço no transporte coletivo com ônibus extras na quinta-feira, 16 de fevereiro, até 2h e, de sexta-feira (17) a quarta-feira (22), até às 3h. O reforço valerá para as seguintes linhas: T20 – Pq. Mambucaba; T21 – Frade; 203 – Serra D’Água; 208 – Belém; 207 – Banqueta; C05 – Retiro; T10 – Div. Mangaratiba; T11 – Ponta Leste; 102 – Caputera; 106 – Jacuecanga; 103 – Camorim e C04 – Vila Velha.

Vale lembrar que na chegada ao Centro os ônibus via Morro da Cruz terão o itinerário desviado da Raul Pompéia para a Rua Manoel do Rosário, a partir das 19h até o término dos blocos, de 15 a 21 de fevereiro.