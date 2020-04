Angra terá auxilio para ambulantes, táxi boats e músicos

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 14:34 horas

O objetivo é apoiar os profissionais durante a pandemia de covid-19

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra vai promover mais uma ação para minimizar o impacto social da pandemia de covid-19. Desta vez, o público-alvo será composto por vendedores ambulantes, táxi boats autônomos e músicos que tiveram suas atividades suspensas e não possuem outra fonte de renda.

O atendimento contará com ajuda de auxílio alimentação do município, conforme os critérios dispostos no Decreto de Benefícios Eventuais, e outros benefícios municipais, além de esclarecimentos de dúvidas diversas envolvendo o auxílio emergencial do governo federal, o CadÚnico e os benefícios municipais, entre outros.

O atendimento será realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a TurisAngra, sendo iniciado nesta quinta-feira (16). O agendamento deve ser feito pelos telefones 0800 021 6081, 3369-7704 ou 3367-7855, de segunda a sexta, das 9h às 16h, com o objetivo de evitar aglomerações.