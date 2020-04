Angra terá mais 2.238 famílias contempladas pelo Bolsa Família

Matéria publicada em 2 de abril de 2020, 08:55 horas

Angra dos Reis – Cerca de 2.238 novas famílias de Angra dos Reis serão contempladas pelo programa Bolsa Família a partir do mês de abril. O Governo Federal está reformando o programa em todo o país para amenizar o impacto da quarentena provocada pelo novo coronavírus. Para saber se está na listagem, o usuário deve entrar em contato com o Bolsa Família ou com um dos oito CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) do município ou acessar o site da prefeitura.

– Até março, tínhamos na cidade 8.835 famílias recebendo este programa de transferência direta de renda do Governo Federal. Agora, teremos mais 2.238. É importante reforçar que, para evitar aglomerações, as pessoas não precisam vir ao Bolsa Família para verificar se estão na lista. Esta informação pode ser obtida por telefone, em todos os Cras – explicou a coordenadora do Bolsa Família, Mariana Souza.

O final do NIS (Número de Identificação Social) indicará a data do pagamento do Bolsa Família. Caso não tenha o cartão, o usuário receberá o benefício na agência da Caixa Econômica Federal, ele deve apresentar um documento de identificação (RG) e o CPF. Se já tiver o Cartão Cidadão e a senha, poderá sacar nas lotéricas ou no banco.

Os atendimentos nos Crás ocorrem apenas através dos telefones: Casa Bolsa Família – 3365-1460, CRAS Belém – 3368-4635, CRAS Bracuí – 3363-1890 ou 98148-6193, CRAS Campo Belo – 3377-7735, CRAS Frade – 3369-6550, CRAS Monsuaba – 3366-1094, CRAS Nova Angra – 3377-1885, e CRAS Parque Mambucaba – 3362-4432.