Angra terá reajustes na tarifa de ônibus a partir de domingo, 1º de outubro

Angra dos Reis – A partir da 0h deste domingo, 1º de outubro, o valor da tarifa de ônibus das linhas municipais de Angra dos Reis será reajustado em 7,88%. Com isso, o valor das passagens passará de R$ 4,60 para R$ 4,95 (Tarifa A); de R$ 5,50 para R$ 5,95 (Tarifa B); e de R$ 7,20 para R$ 7,75 (Tarifa C).

Os usuários que possuem o cartão Passageiro Cidadão ou vale transporte não serão afetados. Nesses casos, a diferença no valor será paga pela prefeitura. O percentual foi definido com base na inflação dos últimos 12 meses e no aumento dos custos operacionais da empresa, como pneus e combustível. Apesar do contrato de concessão prever reajuste da tarifa a cada 12 meses, a última vez que isso aconteceu foi há 17 meses, ou seja, 1 ano e 5 meses atrás.