Angra terá terceira fase de entrega do Cartão ‘Recomeçar’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2023, 16:34 horas

Ação acontece nessa quinta-feira (16), e contemplará mais 500 famílias do município



Angra dos Reis – Mais 500 famílias de Angra dos Reis, afetadas pelo volume histórico de chuva registrado em abril de 2022, serão contempladas com o Cartão ‘Recomeçar’, que possui saldo de R$ 3 mil reais para a aquisição de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos. A ação injetará R$ 9 milhões na economia local.

A entrega acontecerá nessa quinta-feira (16), às 9h30, no Estádio Municipal, no Balneário. O benefício é uma ação do Governo do Estado previsto através de Decreto Estadual nº 48057, de 2 de maio de 2022, em parceria com a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e Secretaria Executiva de Assistência Social.

Até o momento, mil famílias do município, de localidades como o Parque Mambucaba, Monsuaba e Ilha Grande, previamente cadastradas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e que atendem ao decreto estadual, já receberam o Cartão ‘Recomeçar’.