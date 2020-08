Angra ultrapassa dos quatro mil casos confirmados de Covid-19 e número de mortes chega a 124

Matéria publicada em 7 de agosto de 2020, 17:58 horas

Angra dos Reis – Município ultrapassou dos quatro mil casos confirmados do novo coronavírus, nesta sexta-feira (07), chegando a 4.059 sendo 3.355 já recuperados. Há 124 mortes confirmadas pela doença no município. As duas mais recentes foram de um homem de 71 anos, com comorbidades, que faleceu no dia 6 deste mês, no HMJ (Hospital Municipal da Japuíba), e de uma mulher de 49 anos, sem comorbidades, que ocorreu hoje, no Centro de Referência Covid-19. Com um novo óbito suspeito, o município agora investiga dez mortes.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 37 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 120 leitos, atende a 32 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, não tem nenhum paciente internado. Ou seja, dos 135 leitos públicos do município, 32 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 23,70%. Há cinco pacientes internados em instituição privada.

Angra dos Reis apresentou 21.289 casos notificados sendo que 16.813 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 2.961 em isolamento domiciliar e 13.852 já recuperados. Ao todo 420 casos foram descartados.