Angra vacina 239 idosos contra a Covid-19 neste sábado

Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 17:45 horas

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, realizou neste sábado (24) mais uma grande ação para a vacinação e proteção dos idosos contra a covid-19. Durante todo o dia, 239 idosos com mais de 60 anos receberam a primeira dose do imunizante em quatro pontos de vacinação: Praia do Anil, CEM Japuíba, ESF Perequê 4 e ESF Jacuecanga.

Com este número, Angra dos Reis chegou a marca de 23.041 idosos vacinados, ou seja, 91,37% desta faixa etária, que é estimada em 25.216 habitantes.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os idosos com mais de 60 anos continuarão a ser vacinados nas unidades de saúde, a partir da próxima semana. Para isto, basta agendar o atendimento, preferencialmente por telefone. A lista completa com os telefones e endereços das unidades está disponível no site www.angra.rj.gov.br/unidadesdesaude.

A vacinação da próxima semana incluirá a primeira dose dos profissionais das forças de segurança, na terça-feira (27), das 9h às 16h, no Centro de Estudos Ambientais, na Praia da Chácara.

Além disso, idosos receberão a segunda dose. Os que foram vacinados nos dias 29 e 30 de março, serão imunizados nos dias 28 e 29 de abril, nas unidades de saúde, das 9h às 16h.

Já no dia 30 de abril, das 9h às 16h, idosos vacinados nos dias 31 de março e 1º de abril poderão receber a segunda dose nas seguintes unidades de saúde: Balneário, Bracuí, Frade Praias, Belém, Nova Angra 2, CEM Japuíba, Clínica da Família Centro, Camorim e Monsuaba. Este público ainda poderá participar da vacinação em esquema drive-thru na Praia do Anil, na ESF Jacuecanga, ESF Perequê 4 e na UPA Infantil.

É preciso lembrar que, para receber a vacina, o idoso deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência em seu nome. No caso de segunda dose, deve ainda levar a comprovante da vacinação.