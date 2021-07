Angra vacina 3.362 pessoas com 40 anos ou mais contra a Covid-19

Matéria publicada em 3 de julho de 2021, 18:11 horas

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, segue avançando no calendário de vacinação contra a covid-19. Hoje (3) foi dia de vacinar as pessoas com 40 anos ou mais. No total, 3.362 moradores da cidade foram imunizados.

Para garantir mais agilidade, conforto e evitar aglomerações foi realizado drive-thru em cinco pontos da cidade (Praia do Anil, CEM Japuíba, ESF Jacuecanga, ESF Bracuí e ESF Perequê), das 9h às 16h. Todos os pontos estiveram bem cheios, mas a vacinação ocorreu tranquilamente.

Os moradores de Angra com 40 anos ou mais que não puderem ser vacinados hoje, devem procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência e agendar a imunização para a próxima semana. A lista com os endereços e telefones das unidades de saúde pode ser encontrada no site www.angra.rj.gov.br/unidadesdesaude. Nos CEMs não é necessário agendamento e o imunizante é aplicado das 9h às 11h e das 13h às 16h.

De acordo com o calendário de vacinação do município, na terça-feira (6) serão vacinadas pessoas com 45 e 44 anos, na quarta-feira (7) 43 e 42 anos, na quinta-feira (8) 41 e 40 anos e na sexta-feira (9) 40 e 39 anos.