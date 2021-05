Angra vacina pessoas com 40 anos ou mais com comorbidades

Matéria publicada em 22 de maio de 2021, 17:42 horas

Angra dos Reis РNeste sábado (22), foi ampliada a vacinação contra a Covid-19, em Angra dos Reis. Hoje foram imunizadas pessoas com comorbidades que tenham 40 anos ou mais podem ser imunizadas. No drive-thru ocorrido hoje, 751 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19, em cinco postos de imunização espalhados pela cidade.

A vacina√ß√£o para esse p√ļblico-alvo continua de ter√ßa-feira (24) a sexta-feira (28), nos postos de sa√ļde, das 8h30 √†s 11h, mediante agendamento. A lista com todos os endere√ßos e telefones das unidades est√° no site www.angra.rj.gov.br/unidadesdesaude.

Para ser vacinado o morador deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência e laudo médico que comprove a comorbidade.

Casos Covid-19

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 70 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende a 47 pacientes. Já o Hospital de Praia Brava está com seus 15 leitos ocupados.

Dos 75 leitos p√ļblicos do munic√≠pio, 62 est√£o ocupados, o que representa uma taxa de ocupa√ß√£o hospitalar pelo SUS de 82,67%. Dos 62 pacientes internados nos leitos p√ļblicos de Angra dos Reis, 59 s√£o residentes da cidade e tr√™s s√£o de Paraty. A Unimed, no momento, est√° com oito dos seus 11 leitos ocupados.

No momento, há 14.042 casos confirmados de coronavírus. Destes, 13.235 estão recuperados. Há 431 mortes pela doença na cidade e cinco óbitos seguem sob investigação.

Ao todo 905 casos foram descartados ‚Äď exame de swab negativo para Covid-19 ‚Äď e 51.795 permanecem suspeitos (s√≠ndromes gripais), sendo 1.799 em isolamento domiciliar e 49.996 j√° recuperados.